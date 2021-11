Musica:Conservatorio L'Aquila,iscrizioni tengono,bilancio ok

(ANSA) - L'AQUILA, 22 NOV - Con il concerto dei premiati del Premio "A. Casella", si è svolta questo pomeriggio la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico del Conservatorio dell'Aquila 2020-2021. "Nonostante la pandemia, il numero di studenti iscritti si attesta a 850 presenze, mantenendo il livello dello scorso anno", ha detto il direttore del Conservatorio, Claudio Di Massimantonio che ha aperto la serata.

"Grazie a un bilancio in ordine e un alto numero di iscrizioni, lo scorso anno sono stati ridistribuiti agli studenti 110mila euro, attraverso borse di collaborazione lavoro (45 studenti nel 2020 e 40 nel 2021). Fondi destinati ai laboratori per la formazione professionale per 41 studenti nel 2020 e 67 nel 2021, oltre agli interventi straordinari per aiutare gli allievi in difficoltà a causa dell'emergenza Covid - 19. È stata rimborsata la terza rata e abbassata la tassa del 10% per quest'anno.

Saranno 140 i docenti che con i nuovi corsi di studio hanno contribuito al buon successo delle iscrizioni. In particolare quello di Musica Tradizionale, con il corso i chitarra e mandolino folk, conta 60 iscritti e quello di Musicoterapia ha 30 allievi. La provenienza degli studenti riguarda prevalentemente l'area centro italiana, oltreché abruzzese, con alcune presenze dalle altre regioni (Veneto, Lombardia e Calabria) e dall'estero (Cina, Vietnam, Turchia, Corea e Russia). "Il coinvolgimento degli studenti del Conservatorio nella Perdonanza è stata una scelta che ci ha fatto sentire fieri per la grande qualità della formazione espressa", ha detto il vice sindaco del Comune dell'Aquila, Raffaele Daniele.

(ANSA).