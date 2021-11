Visionaria, da Adriatic Innovation Forum a tavolo permanente

(ANSA) - PESCARA, 20 NOV - Creare un format permanente con tutte le componenti territoriali interessate a creare un ecosistema dell'innovazione per lo sviluppo economico abruzzese.

Si chiude con questa proposta rivolta alla Camera di Commercio Chieti Pescara e alla sua Agenzia di Sviluppo, "Visionaria -Adriatic Innovation Forum", iniziativa che ha richiamato circa mille fra imprenditori, manager, rappresentanti istituzionali, start up, studenti, provenienti anche da Croazia, Spagna, Bosnia, Usa.

"Un successo oltre ogni aspettativa che conferma il bisogno del territorio di fare digitalizzazione e accelerare un cambio di passo nelle due province di Chieti e Pescara. A patto che si resti uniti in questo cambio epocale che stiamo attraversando" commenta il presidente della Camera di Commercio Gennaro Strever. "Visionaria è anche un punto di partenza - ha detto Letizia Scastiglia, presidente Agenzia di Sviluppo - perché ci sta fornendo un metodo per lavorare insieme su temi che possono rappresentare lo sviluppo delle nostre imprese e quindi nel nostro territorio".

Nel contesto di Visionaria, nella StartCup Competition 2021, su 33 partecipanti, ha vinto il premio di 10.000 euro per la Migliore Idea di Impresa Innovativa 'Snaptech', SpinOff dell'Università dell'Aquila con il suo progetto per produzione sostenibile e commercializzazione di nanoparticelle da impiegare in campo medico, industriale, ambientale, nel settore edile e del restauro.

L'hackathon con Honda Italia è stato vinto da "Rrr project", di Maristella Diodati, Regina Finocchiaro, Samuel Hernandez De Luca ed Antonello Vespoli. L'hackathon ha visito il coinvolgimento di venti ragazzi suddivisi in 4 gruppi di lavoro con il coordinamento ed il supporto di Innovalley, MetroOlografix, MeltingPro ed Adecco.

La prima edizione di Visionaria si conclude con la programmazione di un evento sulla digitalizzazione a marzo 2022 a Zagabria con il Centro per lo sviluppo digitale della Camera di commercio croata, nell'ambito delle iniziative del Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio di cui l'ente è partner. (ANSA).