Nasce 'Futur-A', Giuliante 'è una confederazione plurale'

(ANSA) - PESCARA, 20 NOV - A poche ore dalla sua uscita dalla Lega, di cui era stato anche commissario per la provincia di Pescara, Gianfranco Giuliante, attuale presidente della TUA, la Società Unica Abruzzese di Trasporto Spa, ha lanciato il progetto di "FUTUR-A è oggi". "È una confederazione plurale che vuole essere un punto di riferimento di varie anime. Futur-A si è anche dotata - ha detto Giuliante nel corso della presentazione all'Aurum di Pescara - di una task force per affrontare una serie di problematiche riguardanti il nostro territorio e che vedrà al vertice il presidente emerito della Regione Gianni Chiodi, che voglio ringraziare in maniera particolare. Mi piace sottolineare la presenza di tanti amici venuti questa mattina ad ascoltarci. Questa conferenza stampa - ha detto Giuliante - è stata preceduta dalla mia uscita dalla Lega, poi dal lancio di un manifesto per l'Abruzzo. Oggi siamo qui perché vogliamo dare il senso e significato a quello che abbiamo in mente di fare. Vorremmo far convergere sensibilità diverse che di volta in volta troveranno la strada per condividere delle progettualità. C'è tanto da fare, per esempio per ospedali, tribunali minori e altro. Esistono momenti cruciali per misurarsi e quel momento è arrivato. Occorrono visione e pragmatismo e quindi è necessario riprendere iniziative e proporre soluzioni. I partiti sempre più indeboliti rinunciano sempre più a misurarsi e confrontarsi. Le difficoltà, le incertezze e i dubbi paralizzano il sistema Abruzzo. Per questo occorre fare qualcosa".

"Se resto a destra? - ha risposto ai giornalisti - Diciamo che sono altrove oggi rispetto a questi partiti". All'evento dell'Aurum oggi hanno partecipato, tra gli altri, i consiglieri regionali Manuele Marcovecchio (di 'Valore è Abruzzo') e Marianna Scoccia del Gruppo Misto. In platea presenti alcuni amministratori e politici abruzzesi delle varie province e i rappresentanti del movimento Partite Iva Unite. (ANSA).