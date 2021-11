Gratteri'nostri giovani rovinati da lockdown,puntare su cultura'

(ANSA) - PESCARA, 20 NOV - "Avremo una generazione di giovani rovinati dopo un anno e mezzo di lockdown e questo vuol dire avere giovani che non sono competitivi con i giovani degli altri Paesi europei. Oggi nell'Est europeo, quando vado per alcuni viaggi, vedo un'opera pubblica finita. Loro riescono a spendere soldi e noi no. Perciò dobbiamo investire nell'istruzione.

Facciamo una scuola a tempo pieno. Invitiamo i ragazzi a posare i telefonini. La lingua non è quella che si usa su Whatsapp.

Invitiamo i ragazzi a parlare e scrivere in italiano. Perché vedo molta ignoranza oggi. Dobbiamo puntare sulla cultura e sull'istruzione". Lo ha detto questa sera al Fla di Pescara il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, parlando del suo ultimo libro e dialogando con l'ex sindaco di Pescara Marco Alessandrini, figlio del giudice Emilio, assassinato il 29 gennaio 1979 da un commando di Prima Linea.

(ANSA).