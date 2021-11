Incendio nel deposito di un'azienda vinicola a Corropoli

(ANSA) - CORROPOLI, 19 NOV - Danni ingenti quelli provocati dall'incendio che questa mattina ha interessato un capannone dell'azienda di vini Zaccagnini a Corropoli (Teramo). Da quanto si apprende le fiamme si sarebbero sviluppate sul tetto, in pannelli sandwich, di un capannone di circa 3.500 metri quadri durante l'esecuzione di lavori di impermeabilizzazione. A causa dell'incendio, con l'allarme scattato intorno alle 10, si è sviluppata una colonna di fumo denso visibile a notevole distanza. Sul posto sono intervenute immediatamente diverse squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Nereto e Roseto degli Abruzzi e dei comandi di Teramo, L'Aquila e Ascoli Piceno, con 24 uomini e dodici automezzi. Le fasi iniziali dell'intervento sono state particolarmente complesse, con i vigili che hanno dovuto lavorare sia sul tetto che all'interno del fabbricato indossando gli autorespiratori per proteggersi dal fitto fumo prodotto dalle fiamme. Sul luogo dell'incendio è intervenuta anche l'Arta per valutare eventuali situazione di inquinamento ambientale. I danni alla struttura sarebbero particolarmente ingenti. (ANSA).