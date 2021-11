Carenze igiene e mancanza Green Pass, sanzioni Nas in nidi

(ANSA) - PESCARA, 19 NOV - I servizi educativi per l'infanzia al centro di una serie di controlli eseguiti dai Carabinieri del Nas di Pescara. I militari hanno ispezionato otto nidi d'infanzia nel capoluogo adriatico: documentate, in alcuni casi, precarie condizioni igienico-sanitarie dei locali, assenza di Certificazione Verde Covid-19 per i lavoratori e inadeguatezza dei protocolli anticovid adottati. Nei confronti di una struttura, interessata da importanti criticità igienico sanitarie e priva di autorizzazione, è intervenuto il provvedimento di immediata cessazione dell'attività da parte del Comune. La responsabile è stata segnalata alle autorità sanitaria, amministrativa e giudiziaria.

In una delle strutture ispezionate i Nas hanno rilevato criticità nei protocolli anticontagio, motivo per il quale al responsabile è stata contestata la sanzione amministrativa di 400 euro. Nel corso di un'altra ispezione, invece, i militari hanno identificato un'operatrice priva di Green pass. Alla stessa è stata notificata una sanzione pari a 600 euro. Alla responsabile dell'attività, invece, è stata contestata la sanzione per omesso controllo. (ANSA).