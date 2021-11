Ai domiciliari picchia la moglie, 48enne finisce in carcere

(ANSA) - CHIETI, 19 NOV - Picchiava la moglie mentre era in detenzione domiciliare per altri reati, come disposto dalla Corte d'Appello dell'Aquila, una misura che sarebbe terminata nel marzo 2023. Un uomo di 48 anni è stato condotto dai carabinieri in carcere a Lanciano con l'accusa di maltrattamenti in famiglia: è stato ritenuto responsabile di condotte vessatorie, sia fisiche che psicologiche, nei confronti della moglie, tanto da costringerla a trasferirsi temporaneamente altrove. Oltre alla segnalazione alla Procura della Repubblica di Chieti, ne è stata inviata un'altra all'Ufficio di Sorveglianza di Pescara. E così, a distanza di un giorno, è arrivato il decreto di sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare: lo stesso pomeriggio i militari hanno notificato il provvedimento al 48enne che, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato in carcere. (ANSA).