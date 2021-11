Premio Bper Banca, i finalisti sono De Angelis, Fo e Piersanti

(ANSA) - L'AQUILA, 18 NOV - I tre finalisti della sezione A (poesia edita) della XX Edizione Premio Letteriario Internazionale L'Aquila Bper Banca, intitolato a Laudomia Bonanni, sono: Milo De Angelis con "Linea intera, Linea spezzata" Lo Specchio Mondadori Editore; Alessandro Fo "Filo Spinato" Giulio Einaudi Editore; Umberto Piersanti "Campi d'ostinato amore" La nave di Teseo Editore. Gli autori saranno alla Cerimonia di Premiazione sabato 20 novembre ore 11 Auditorium del Parco del Castello dell'Aquila.

Milo De Angelis è un poeta, scrittore, critico letterario e traduttore italiano. Insegna in un carcere di massima sicurezza.

Tra le sue pubblicazioni Somiglianze (1976); Distante un padre (1989); Quell'andarsene nel buio dei cortili (2010).

Alessandro Fo è un poeta, latinista, traduttore e docente di letteratura latina all'Università di Siena. Tra i premi ricevuti, miglior traduzione in italiano di un'opera di narrativa straniera, con l'Eneide di Publio Virgilio Marone nel 2013 e nel 2021 il Praemium Classicum Clavarense. Umberto Piersanti è poeta e docente di Sociologia della Letteratura all'Università di Urbino. Premio Nazionale Letterario Pisa (1994), premio Camaiore, premio Penne, premio Caput Gauri, dirige la rivista di letteratura contemporanea e creatività Pelagos. Nel 2005 è stato candidato al Premio Nobel per la letteratura. "Il Premio ha acquisito un elevato livello in termini qualitativi, in linea con la qualità degli autori partecipanti, espressione della poesia italiana contemporanea - ha detto Giuseppe Marco Litta responsabile direzione Bper Banca Abruzzo e Molise - Il lavoro della Giuria nella scelta dei tre finalisti non è stato facile per l'alta qualità delle opere arrivate. Una presenza che accresce la qualità dell'offerta a cittadini e studenti e conferma la considerazione che di questo Premio hanno le più grandi case editrici italiane e gli autori".

Domani venerdì 19 a L'Aquila l'ospite d'onore del Premio, la poetessa Carmen Yanez, incontrerà la stampa alle 11 nella sede Bper Banca in corso Vittorio Emanuele II, 48 e alle 17 la cittadinanza alla Fondazione Carispaq in Corso Vittorio Emanuele, 194. L'incontro sarà trasmesso in streaming sui social del Premio. (ANSA).