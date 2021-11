"Aspettando il Premio Teramo", incontro con Renato Minore

(ANSA) - TERAMO, 18 NOV - Renato Minore ha presentato oggi pomeriggio a "L'arca" di Teramo il suo nuovo libro di poesie "Ogni cosa è in prestito" (La nave di Teseo, prefazione di Giulio Ferroni, postfazione di Simone Gambacorta) nell'ambito del ciclo di incontri "Aspettando il Premio Teramo". Minore, giornalista, poeta e scrittore, è stato ospite del "Premio Teramo" come terzo appuntamento dopo quelli con Donatella Di Pietrantonio e Fabio Bacà. All'incontro con Minore, moderato dal segretario del Premio Teramo Paolo Ruggieri, hanno preso parte la scrittrice Elsa Flacco, il direttore del Centro di Poesia e altri Linguaggi (Chieti) Luigi Colagreco, il presidente della giuria del Premio Teramo Simone Gambacorta e la lettrice Tina Salutari. "Felice di essere stato ospite del Premio Teramo per questo bel ciclo di incontri. È importante che un premio per la narrativa abbia attenzione anche per la poesia con incontri come quello di oggi, e questo mi fa ricordare che nella storia del Teramo vi sono stati presidenti di giuria come Diego Valeri", ha detto Minore. "Minore è stato vincitore e, fino a poco tempo fa, giurato del Premio Teramo e siamo particolarmente soddisfatti di averlo avuto come ospite oggi per un libro così importante", ha detto il segretario del Premio Teramo Paolo Ruggieri. "Minore è soprattutto un poeta e questa sua autoantologia è il suo libro più importante", ha detto Simone Gambacorta, presidente della giuria del Premio Teramo. Minore, nato a Chieti, vive a Roma da oltre quarant'anni. Critico letterario del quotidiano "Messaggero", ha insegnato all'Università di Roma e alla Luiss.

È autore di film televisivi su Rimbaud, Flaiano, Leopardi. Dal 2017 è presidente della giuria letteraria del premio Flaiano e dal 2002 giurato del Premio Internazionale di poesia L'Aquila Bper Banca intitolato a Laudomia Bonanni. (ANSA).