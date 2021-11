Covid: in Abruzzo 173 nuovi casi, aumentano i ricoveri

(ANSA) - PESCARA, 17 NOV - Sono 173 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 3.098 tamponi molecolari: è risultato positivo il 5,58% dei campioni. Non si registrano decessi recenti: il bilancio delle vittime è fermo a 2.571. Continua il graduale aumento dei ricoveri, che passano dai 95 di ieri ai 97 di oggi. Il tasso di occupazione dei posti letto resta fermo al 7% per le terapie intensive e al 6% per l'area medica, mentre l'incidenza dei contagi per centomila abitanti scende a 80.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 93 anni. Gli attualmente positivi sono 2.944 (+57): 85 pazienti (+2) sono ricoverati in ospedale in area medica e 12 (invariato) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 2.847 (+55) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 79.612 (+116).

Degli 85.127 casi complessivamente accertati in Abruzzo, 21.907 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+24), 21.436 in provincia di Chieti (+54), 20.190 in provincia di Pescara (+64), 20.782 in provincia di Teramo (+46) e 690 fuori regione (+4), mentre per 122 (-19) sono in corso verifiche sulla provenienza. (ANSA).