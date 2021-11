Scuola chef Niko Romito, contributo 1,5 mln Regione Abruzzo

(ANSA) - L'AQUILA, 16 NOV - Il Consiglio regionale, riunito oggi all'Aquila, ha approvato il provvedimento sul riconoscimento della valenza strategica per l'Abruzzo del progetto "Campus Ricerca e Alta Formazione Niko Romito", da realizzate a Castel di Sangro (L'Aquila) che prevede un contributo di 1,5 milioni di euro al noto chef stellato abruzzese. A votare a favore la maggioranza di centrodestra e le opposizioni del Movimento cinque stelle e del centrosinistra che si sono visti inserire nel pdl sue emendamenti: per i pentastellati il contributo di 500mila euro alla scuola alberghiera di Villa Santa Maria (Chieti), e per il centrosinistra una norma che riguarda la gratuità nel centro di formazione dello chef abruzzese per 5 studenti e per altri dieci un costo di partecipazione agevolato. I consiglieri regionali di Fdi,, Guerino Testa (Capogruppo), Mario Quaglieri e Umberto D'Anntuntiis, sottolineano come "il Campus sia a servizio del bene pubblico e rappresenti un progetto rivoluzionario e lungimirante per l'immagine dell'Abruzzo nell'Italia e nel mondo. Prerogative che non sono sfuggite, sin dalla prima presentazione che Romito fece del suo valido e ambizioso programma di lavoro, alla maggioranza di questo governo regionale e che Fratelli d'Italia ha pienamente accolto, senza indugio. Un centro, dal valore inestimabile, che segnerà un passaggio epocale per la nostra regione poiché incentrato sui temi dell'innovazione nella trasformazione alimentare, della responsabilità sociale e della salute attraverso la ricerca, lo sviluppo e la diffusione di nuove metodologie da applicarsi all'ambito nutrizionale collettivo per garantire un cibo più salubre, sostenibile e accessibile". (ANSA).