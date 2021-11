Sanità: maxi concorso per Oss Abruzzo, 196 posti

(ANSA) - TERAMO, 16 NOV - Ha preso l'avvio stamattina a Roma il maxi concorso per l'assunzione di 196 Oss (operatori socio sanitari) che vede la Asl di Teramo capofila per la Regione Abruzzo. Sono 8180 i candidati che hanno presentato domanda per partecipare alla prova in corso nei padiglioni 4 e 6 di Nuova Fiera di Roma in via Portuense.

Le prove si svolgono in quattro sessioni, sia oggi che domani (due sessioni antimeridiane e due pomeridiane) e sui circa quattromila candidati convocati nella prima giornata di prove se ne sono presentati circa 2.500, che all'ingresso esterno dopo l'identificazione sono stati forniti di mascherina Ffp2 . I candidati, come previsto dalla normativa, hanno dovuto esibire green pass, lettera di convocazione, autocertificazione Covid e copia del documento.

Una volta entrati nei padiglioni hanno poi ricevuto un tablet e gli è stato apposto un bracciale da polso antirottura con un Qrcode che abbina i dati del candidato al tablet (che si spegne automaticamente al termine del tempo stabilito).. Alle candidate neo mamme è stata data la possibilità di allattare e i bimbi con gli accompagnatori sono stati ospitati all'interno dei padiglioni in locali separati da quelli della sessione di prova.

Per tutte le sessioni la procedura è stata e sarà descritta sui maxi schermi presenti nei padiglioni anche con il linguaggio Lis (dei segni).

La correzione delle prove è interamente informatizzata e l'identità di coloro che hanno superato la prova potrà essere conosciuta solo dopo la valutazione dei titoli, come previsto dal Dpr 220/2001, con la pubblicazione sul sito aziendale.

"La Asl sta portando a termine una procedura per l'acquisizione di personale fondamentale, mai come ora, per l'organizzazione dell'assistenza sanitaria - dichiara il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia - un altro maxi concorso si svolgerà a breve, il 24 novembre, per l'assunzione di infermieri: hanno presentato domanda 5005 candidati". (ANSA).