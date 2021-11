Maltempo, pioggia e vento nel Pescarese, tante chiamate a Vvf

(ANSA) - PESCARA, 16 NOV - La pioggia forte che da ieri sta interessando Pescara e la provincia sta dando molto lavoro ai Vigili del fuoco del Comando Provinciale che dall'alba hanno ricevuto numerose chiamate di cittadini che segnalavano allagamenti di scantinati e locali e caduta di rami e alberi. A causa del maltempo ci sono stati disagi per la circolazione stradale con code all'ingresso dei centri abitati. Il Centro Polifunzionale della Protezione Civile aveva diramato ieri un avviso, valido anche per la giornata di oggi, di condizioni meteorologiche avverse per precipitazioni intense e forti raffiche di vento, raccomandando massima prudenza. (ANSA).