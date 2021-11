XX premio Bper Banca Bonanni, Carmen Yáñez ospite d'onore

(ANSA) - L'AQUILA, 15 NOV - La poetessa cilena Carmen Yáñez sarà l'ospite d'onore della XX Edizione Premio Letterario Internazionale L'Aquila Bper Banca intitolato a Laudomia Bonanni. Il nome è stato annunciato in conferenza stampa stamattina all'Aquila. Carmen Yáñez nata a Santiago del Cile nel 1952, nel 1975 finisce nelle mani della polizia politica di Pinochet. Scampata all'inferno di Villa Grimaldi, rimane in clandestinità fino al 1981, quando sotto la protezione dell'ONU si rifugia in esilio in Svezia, dove inizia a pubblicare le sue poesie, che negli anni successivi appaiono su riviste svedesi e tedesche. Nel 1997 si trasferisce in Spagna, dove tuttora risiede. Il suo nome è noto anche per la lunga storia d'amore e il matrimonio con lo scrittore Luis Sepúlveda, morto il 16 aprile 2020.

Carmen Yanez incontrerà la stampa venerdì 19 novembre, ore 11, nella sala Conferenza Bper. Alle ore 17 incontro con la città nella Sala assemblee Fondazione Carispaq. Sabato 20 novembre ore 11 Cerimonia Finale di premiazione - Auditorium del Parco del Castello con Yanez e gli autori finalisti.

"Siamo lieti di celebrare la XX edizione del premio Bonanni, premio letterario internazionale dedicato alla poesia, che vedrà insigniti autorevoli poeti per i loro versi. Bper tiene molto a questa iniziativa che sostiene nell'ottica di valorizzare con efficacia la cultura ed il territorio", ha detto Giuseppe Marco Litta, responsabile direzione regionale Abruzzo e Molise.

"La poesia è un valore rilevante, che giova al sentimento umano e che bisogna trasmettere e custodire nel miglior modo possibile. Bper sostiene la cultura con Premi letterari nazionali, eventi promossi dall'ABI ed altre iniziative culturali in tutto il paese".

"Questo Premio è un progetto culturale, nato vent'anni fa da una mia idea, con Anna Maria Giancarli e l'allora presidente Carispaq, Antonio Battaglia per dotare la città di un premio letterario. L'obiettivo è stato raggiunto. Il Premio ha prodotto iniziative di grande valore internazionale con ospiti illustrissimi tra i quali: Evgenij Evtusenko, Edoardo Sanguineti, Kikuo Takano. Il Premio ha fatto entrare la poesia nelle scuole e nelle case circondariali". (ANSA).