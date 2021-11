"L'Aquila in coro" mostra per 70 anni di Corale Gran Sasso

(ANSA) - L'AQUILA, 15 NOV - Un viaggio d'emozione dalla fondazione ad oggi, in settant'anni di musica tradizionale abruzzese. "L'Aquila in coro" è la mostra documentaria e multimediale che racconta il settantennale dalla fondazione 1951 -2021 della Corale Gran Sasso, fondata dal maestro Paolo Mantini. La mostra, allestita al Palazzetto dei Nobile all'Aquila, è aperta tutti i giorni fino a venerdì 17 novembre, dalle ore 17 alle 20, con ingresso libero. L'allestimento riunisce per la prima volta una parte dell'archivio della Corale, recuperato dalla sede storica di Via Cembalo di Colantoni, distrutta dal sisma del 2009 nel cuore del centro storico cittadino, insieme ai nuovi materiali fino ad oggi. Un racconto di 70 anni di storia della città dell'Aquila, attraverso canti, suoni, volti, esperienze, colori, persone e personaggi e si respira l'orgoglio di appartenenza ad una comunità e ad una regione così caratteristica come l'Abruzzo.

Dai costumi storici, alle fotografie sia in formato cartaceo che digitale, ai manifesti che raccontano di viaggi e successi, e poi ancora, coppe e trofei. Uno spazio speciale è stato dedicato al fondatore il Maestro Paolo Mantini e sono stati messi a disposizione album con foto storiche, documenti e spartiti che possono essere consultati. Un altro spazio è stato dedicato all'Europeade del Folklore, manifestazione importante che ha segnato la gran parte delle tournées all'estero della Corale.

"È la storia di un percorso che ha segnato la vita degli abruzzesi", ha detto Carlo Mantico, attuale direttore e figlio del fondatore Paolo. "Con questa mostra intendiamo celebrare e trasmettere la grande storia della Corale. Questa associazione mantiene intatti i valori culturali e sociali fondativi. Con orgoglio penso alle numerose generazioni di cantanti cresciute nella Corale, i quali hanno trovato nella musica la propria strada professionale e di vita ". (ANSA).