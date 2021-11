Emergenza idrica, 'disertata' riunione in Comune a Chieti

(ANSA) - CHIETI, 15 NOV - È andato deserto l'incontro convocato per questa mattina dal Comune di Cheti, a cui l'ente ha invitato Regione, Ersi e Aca, per per fare il punto sull'emergenza e sugli interventi sulle reti per evitare il ripetersi dei disagi dei mesi scorsi. L'incontro non si è tenuto, ha fatto sapere il Comune, perché degli interlocutori invitati non si è presentato nessuno."Un'assenza rilevante, nonostante la riunione fosse informale - dicono il sindaco Diego Ferrara e l'assessore alla transizione ecologica Chiara Zappalorto - ma anche un'occasione mancata per riferire alla cittadinanza lo stato dell'arte sui lavori, cosa peraltro richiesta dal Consiglio comunale del 22 settembre scorso e che tutti i soggetti allora convocati si erano impegnati a fare. Il Comune da solo non può risolvere un problema così grande, né dare risposte ai cittadini su un servizio che non gestisce, per questa ragione avevamo chiesto un incontro che fosse preparatorio al tavolo di monitoraggio sull'emergenza, deciso anch'esso in Consiglio comunale, anche alla luce degli 85 milioni di euro di finanziamenti annunciati dalla Regione e degli interventi che renderanno possibili tali risorse per il nostro territorio e su cui riteniamo che ci si debba attivare immediatamente e condividere con i Comuni un percorso. A questo punto chiederemo, come da Statuto, - concludono sindaco e assessore- la convocazione dell'Assemblea dei soci Aca, intercettando l'interesse anche di altre Amministrazioni comunali che ne sono parte, con l'auspicio di arrivare a una seduta utile per tutti e chiarificatrice per i cittadini che continuano a chiederci soluzioni rapide del problema". (ANSA).