Bussi: Pd, si verifichi possibilità bonifica 2A/2B Edison

(ANSA) - PESCARA, 15 NOV - "Il PD, nell'esprimere tutto il suo compiacimento per la partenza della Bonifica in località "I Tre Monti" di Bussi, progetto giustamente a carico di Edison che per il principio del "chi inquina paga" lo eseguirà, auspica che siano seguiti con attenzione tutti i passaggi relativi alla tecnica sperimentale del cd. desorbimento termico, per verificarne la validità ai fini di una bonifica dell'area, con un controllo continuo da parte di Arta". E' quanto si legge a conclusione di un lungo comunicato a firma dei Consiglieri regionali PD Antonio Blasioli e Silvio Paolucci.

La nota prosegue spiegando che "per la bonifica delle aree ex 2A e 2B chiede che anche qui, per lo stesso principio del "chi inquina paga", si verifichi la possibilità che proceda Edison, che è stata riconosciuta in via definitiva soggetto inquinatore, invitando il Presidente Marsilio a verificare con il MITE questa possibilità prima che inizi la valutazione ex art. 26 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 del progetto definitivo, in ragione del fatto che il progetto definitivo DEC DEME lascia fuori le aree degli stabilimenti Iprite e fosgene, potrebbe avere valutazione negativa e dilatare oltre misura la bonifica, e comunque sarebbe costoso per gli abruzzesi che potrebbero essere chiamati ad anticipare più fondi di quelli a disposizione, salvo poi richiederli a bonifica terminata alla Edison". (ANSA).