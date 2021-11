Bussi: Forum H2O, già persi due anni per la causa civile

(ANSA) - PESCARA, 15 NOV - "La storia del Sito di Bussi è costellata di ritardi e rinvii scandalosi. Dal procedimento penale lumaca concluso con la prescrizione alle bonifiche che latitano e, anzi, vengono fermate da decisioni incomprensibili dello stesso Ministero della Transizione Ecologica, come quella sulla revoca della gara per la bonifica delle discariche 2A e 2B, poi bocciata dal TAR e dal Consiglio di Stato. Ora quasi due anni persi nella causa civile che finalmente riprenderà peraltro senza aver deciso sulle eccezioni di Edison, rimandate alla sentenza. Il giudice non poteva dirlo subito invece di far trascorrere due anni?". E' quanto chiede il Forum H2O alla notizia dell'udienza prevista all'Aquila sulla vicenda di Bussi.

Il Forum continua chiedendosi "se vivano nel mondo reale, dove gli inquinanti continuano ad appestare la Val Pescara e i cittadini chiedono giustizia. Anche stavolta c'è voluta l'azione dal basso di 14 cittadini che hanno preso carta e penna e hanno scritto direttamente al Presidente della Repubblica per denunciare la vicenda. Come sempre, l'impegno paga, visto che pochi giorni dopo è stata convocata una nuova udienza. Per questo non abbasseremo la guardia, sempre pronti a denunciare storture inconcepibili come quella di questa causa civile al rallentatore", così chiude il Forum H2O alla notizia della ripresa delle udienze sulla causa risarcitoria sul caso di Bussi davanti al Tribunale di L'Aquila. (ANSA).