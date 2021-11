Turismo e Agroalimentare:Ballone 'Cabina regia enti-aziende'

(ANSA) - L'AQUILA, 12 NOV - "Questa giornata è una chiamata alle armi, un momento di confronto con tutte le istituzioni per creare una cabina di regia tra attività produttive e istituzioni", così Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia, intervenendo al convegno "Abruzzo terra di eccellenze - strategie di rilancio turismo e agroalimentare", che si è svolto oggi all'Aquila nella sala ipogea di Palazzo dell'Emiciclo. "Alcune regioni grazie al turismo sviluppano il 20% del Pil. Il settore agroalimentare è, infatti, un asset strategico per lo sviluppo dell'area L'Aquila - Teramo. Secondo recenti statistiche il 70% dei turisti italiani reputano fondamentale l'offerta gastronomica nella scelta della meta delle vacanze, mentre il 90% desidera vivere esperienze legate al cibo durante il viaggio. Il punto di partenza di una programmazione concreta sui finanziamenti che arriveranno grazie al PNRR, dai Fondi Strutturali 2021- 2027 e dai fondi per la ricostruzione, la sinergia tra turismo, enogastronomia, ambiente e territorio. Importante anche il piano di comunicazione infrastrutturale e prodotti mirati sul piano del turismo". "Nel 2019 nel settore invistimenti la regione non aveva raggiunto i livelli del 2008, ma nel settore Agroalimentare però, in campo di esportazioni, nel primo semestre di quest'anno c'è stato una crescita del + 14% delle esortazioni rispetto al 2019", ha detto Pierluigi Monceri, direttore regionale Lazio e Abruzzo di Intesa San Paolo.

"La pasta di Fara e il Montepulciano sono due marchi che stanno crescendo in maniera significativa, come tipicità importanti dell'Abruzzo. a regione possiede 32 prodotti tra Dop i e Igp, di cui 19 del settore del bere. Se le risorse del Pnrr saranno ben gestite da parte di tutti, incentiveranno la fase di ripartenza dell'economia regionale". Roberta Garibaldi, curatrice del rapporto Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2021 sottolinea che: "le nuove esigenze del viaggiatore del gusto contemporaneo sono la partecipazione alle esperienze in modo attivo e il benessere olistico. Nel processo decisionale, il prima e il dopo di una vacanza diventano parte stessa dell'esperienza, soprattutto grazie alla digitalizzazione, che diventa ormai imprescindibile per aziende e territori per rispondere efficacemente a una domanda più esigente". (ANSA).