Teatro: Abruzzo, stagione Tsa dedicata a Gigi Proietti

(ANSA) - L'AQUILA, 09 NOV - "A Gigi Proietti è dedicata la stagione teatrale perché, idealmente, questo cartellone a lui sarebbe piaciuto dato che è un programma che nutrirà tutti i palati", così Giorgio Pasotti direttore del Teatro Stabile d'Abruzzo alla presentazione della stagione 2021-2022. "Stiamo annunciando una rinascita vera è propria, non solo un cartellone teatrale. Il teatro vivrà una seconda primavera perché l'incontro con gli artisti è insostituibile". 10 spettacoli in cartellone, da grandi classici e al teatro moderno passando per gli spettacoli del territorio. In programma: "Gerico Innocenza rosa" regia Luana Rondinelli con Valerio Solarino (23-24 novembre),"Il mansplaining spiegato mia figlia" di e con Valerio Lundini (18-19 gennaio); "Dal vivo sono molto meglio" regia di Paolo Rota con Paolo Minaccioni (27-28 gennaio); "Racconti Disuman"i con la regia di Alessandro Gasmann e Pasotti in scena (10-11 febbraio); "Clitemnestra" regia di Giuseppe Di Pasquale con Viola Graziosi (24-25 febbraio); "Fontamara" regia Antonio Silvagni con Cabrera, Evamdro, Santucci, Dcognamiglio e Vallozza (17-18 marzo); "È questa la vita che sognavo da bambino?" regia di Edoardo Leo con Luca Argentero (31 marzo); "Hamlet" regia Francesco Tavassi con Mariangela D'Abraccio (12-13 aprile); "Lo zingaro" regia Alessandro Maggi con Marco Bocci; "Itaca" di Cavuti con Lino Guanciale (12 maggio). "Il mio obiettivo è che il Teatro stabile determini un indotto e garantisca agli abbondati e al pubblico una tradizione che contraddistingua la qualità al livello nazionale", ha detto Pietrangelo Buttafuoco, presidente del TSA, in collegamento video. "Il Teatro Stabile non deve trovare spazio, ma deve essere il magnete che attrae tutte le energie del territorio". Presente il presidente della Regione, Marco Marsilio: "Si guarda al futuro con ottimismo.

Speriamo che sia un periodo di rinascita per il settore teatrale in grande sofferenza a causa della pandemia". Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, annuncia: "Sebbene sia finita la programmazione Restart di sostegno alla cultura, l'ultima seduta del Cipes ha anticipato un 1.5 milioni di euro per sostenere le attività culturali della città dell'Aquila e del territorio". (ANSA).