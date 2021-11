Ustionato mentre gioca davanti al camino, bimbo in ospedale

(ANSA) - ROSCIANO, 08 NOV - Stava giocando davanti al camino acceso quando è stato raggiunto da alcune fiamme; è accaduto a un bambino di 6 anni, ora ricoverato all'ospedale di Pescara con ustioni di secondo grado sul 30% del corpo. L'incidente è avvenuto a Rosciano (Pescara), in una casa nella frazione di Villa Oliveti. Soccorso dai sanitari del 118, il piccolo è stato stabilizzato e portato in ambulanza in codice rosso al pronto soccorso. Dopo le prime cure il piccolo è stato trasferito nel reparto di Chirurgia Pediatrica; la prognosi è di trenta giorni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle Stazioni di Alanno e Rosciano, della compagnia di Penne (Pescara). (ANSA).