Trasporti: sciopero lavoratori 'La Panoramica' a Chieti

(ANSA) - CHIETI, 08 NOV - Ha fatto registrare una massiccia adesione, secondo fonti sindacali, lo sciopero di quattro ore indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e Faisa Cisal, mentre non ha partecipato l'Ugl, che questa mattina ha portato i lavoratori della società di trasporti 'La Panoramica' che protestano per la disdetta unilaterale decisa un anno fa dall'azienda della contratto di secondo livello, con una decurtazione in busta paga di circa 300 euro, a manifestare davanti alla sede del Comune si Chieti.

"Noi abbiamo voluto evidenziare il silenzio che abbiamo definito imbarazzante da parte dell'amministrazione comunale di Chieti, ricordo che il sindaco si era impegnato in prima persona in campagna elettorale - ha detto Franco Rolandi, segretario regionale Filt Cgil. Addirittura il giorno stesso delle elezioni partecipando telefonicamente a un'assemblea con tutti i lavoratori, si era impegnato a risolvere il problema definendo scandaloso sia l'atteggiamento aziendale, ma anche quello di chi aveva governato l'amministrazione comunale. Mettiamo sotto accusa anche la politica regionale: qui ci sono tanti consiglieri regionali eletti in questa provincia, sappiamo che la politica dei trasporti è governata e amministrata a livello regionale, ci chiediamo come si possa giustificare questo silenzio dal momento in cui l'imprenditore ha sferrato dei duri attacchi nei confronti dell'amministrazione regionale, mettendo sotto accusa sia la precedente amministrazione regionale che avrebbe creato questo dissesto economico delle aziende di trasporto abruzzesi, ma sono stati sferrati dei duri attacchi nei confronti di chi sta amministrando oggi la politica regionale: da parte della politica non abbiamo assistito ad alcuna reazione e questo è molto grave".A rappresentare le altre sigle sindacali c'erano Andrea Mascitti Filt Cisl, segretario interregionale Abruzzo e Molise, e Luciano Lizzi della Faisa Cisal. (ANSA).