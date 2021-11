Serie C, Teramo, reso noto nuovo Cda

(ANSA) - TERAMO, 08 NOV - Con l'avvenuta cessione da parte della Ismeedia Srl del 60% delle quote della S.S. Teramo Calcio Srl, in adempimento del preliminare sottoscritto lo scorso 27 ottobre, è stato ufficializzato in serata il nuovo CdA della società biancorossa, composto da cinque consiglieri: Massimo Chierchia rivestirà il ruolo di Amministratore Delegato con Delega alla Presidenza, Luigi Coni, cui è affidata la direzione generale, Gian Marco Ciaccia, Giorgia Ciaccia e Gerardo Spaltro.

Viene conferita, contestualmente, la carica di presidente onorario a Franco Iachini. Si considerano, al momento, confermate tutte le figure operative attualmente presenti nel club. (ANSA).