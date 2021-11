Mostre: a Pescara evento dedicato a memoria Emilia Turilli

(ANSA) - PESCARA, 05 NOV - Sarà inaugurata domenica 7 novembre all'Aurum di Pescara la mostra "Arte energia vita - una vita dedicata alla cultura", un'iniziativa nata da un'idea di Francesco Maria Nuvolari, sostenuta dal gruppo di artisti di Atomosfera.7 e dedicata alla memoria di Erminia Turilli (madre di Francesco), nota curatrice d'arte e figura di spicco tra gli ambienti culturali (non solo) pescaresi, scomparsa prematuramente circa due anni fa.

L'evento vedrà l'esposizione delle opere dell'artista Achille Pace - apprezzato artista molisano, venuto a mancare di recente - insieme a quelle di Alfredo Celli, Rossano M. Di Ciccio Morra, Bruno Di Pietro, Anna Iskra Donati, Massimo Pompeo, Anna Seccia e Franco Sinisi, che con la riuscita ed originale iniziativa itinerante Transumarte hanno 'stravagato' in questi ultimi anni, all'interno di un bus-museo, per i sentieri abruzzesi della transumanza.

"Dedicare una mostra alla compianta Turilli - queste le parole della storica d'arte e curatrice del gruppo artistico Amosfera.7 professoressa Cristina Aglietti - era certamente un atto voluto ma soprattutto dovuto. Erminia era una persona colta, appassionata di arte e vi ha dedicato una vita intera, con competenza ma soprattutto un'incredibile passione, arrivando a curare importanti eventi culturali a carattere nazionale". La Turilli, oltre ad essere stata insegnante di Italiano e Latino alle Scuole Medie di Pescara, è stata per molti anni vicepresidente dell'Ente Manifestazioni pescarese, curando non poche mostre antologiche e numerosi saggi di arte. L'iniziativa vedrà l'artista Maria Bellante (in arte Marbel, moglie del Maestro Pace), ospite d'onore della giornata d'inaugurazione della mostra, che resterà aperta al pubblico fino a domenica 21 novembre. Attesi gli interventi della storica d'arte Silvia Moretta e dell'attrice Franca Minnucci. All'inaugurazione interverranno il senatore Nazario Pagano, il sindaco di Pescara Carlo Masci e l'assessore alla cultura Mariarita Paoni Saccone.

