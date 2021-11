Casa: Ater Lanciano compie 100 anni, 15 mln di investimenti

(ANSA) - LANCIANO, 04 NOV - L'Ater di Lanciano, competente anche su Vasto, compie 100 anni e annuncia 15 milioni di investimenti, fino al 2024, per realizzare nuovi alloggi di edilizia pubblica residenziale oltre che ammodernare il patrimonio esistente forte di 2.200 alloggi e 150 locali commerciali. Nuove palazzine saranno realizzate a Lanciano, Vasto, San Salvo e altri comuni di competenza. In corso anche 15 interventi di riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria. Il centenario verrà festeggiato l'11 novembre alla multisale Ciak City, alla presenza del Governatore Marco Marsilio. L'Ater frentano è il primo nato in Abruzzo, ad aprile 1921. L'evento è stato illustrato dal presidente Fausto Memmo e dal direttore generale Giuseppe D'Alessandro. Per l'occasione verrà attivato un annullo postale e presentato il libro "100 anni di Ater Lanciano", autrice Serena Sanseviero. Con gli ordini professionali degli architetti, ingegneri e geometri si discuterà dei "Nuovi sistemi e nuove tecnologie per costruire e ristrutturare". "Il nuovo corso dell'Ater è innovazione e accrescere la disponibilità abitativa" - dice Memmo. Per il Dg D'Alessandro: "Nei prossimi anni ci concentreremo a riqualificare il patrimonio immobiliare e predisporremo un fascicolo identificativo per ogni fabbricato". L'Ater si modernizza anche nel rapporto col cittadino attraverso un canale Youtube e un nuovo sito internet oltre al restauro dell'enorme archivio, utile anche per tecnici e scuole. Il Centenario è occasione poi per restaurare l'antico portale settecentesco di palazzo Vergilj, a Lanciano, che attualmente ospita alcuni assessorati del comune di Lanciano. (ANSA).