4 Novembre: a Montesilvano il 'Villaggio degli Eroi'

(ANSA) - MONTESILVANO MARINA, 04 NOV - Dopo lo stop dello scorso anno causa Covid, oggi, in occasione della ricorrenza del 4 novembre, a Montesilvano, all'esterno del 'Pala Dean Martin' l'amministrazione comunale di Montesilvano ha organizzato l'evento Il "Villaggio degli Eroi", per far conoscere soprattutto ai ragazzi delle scuole chi è che si occupa quotidianamente della sicurezza nella società civile. Non solo forze armate, ma anche associazioni di volontariato che, nel piazzale antistante il Pala Dean Martin, hanno mostrato il loro lavoro e raccontato agli studenti e alla cittadinanza il lavoro quotidiano. In mostra gli uomini e le donne dei vari Corpi e associazioni con i mezzi e i reparti di tutti i tipi, dagli artificieri alle unità cinofile, dalle autopompe dei Vigili del Fuoco alla Lamborghini della Polizia di Stato. Il sindaco Ottavio De Martinis ha deposto una corona al monumento dei caduti. "Abbiamo riproposto anche nel 2021 questo appuntamento che vuole essere un incontro tra chi si occupa della salvaguardia della nostra incolumità e la cittadinanza. Nel centenario del Milite Ignoto abbiamo voluto che sopratutto i nostri ragazzi conoscessero quelli che sono i nostri eroi, paragonabili un po' ai supereroi immaginari della tv. Ringrazio i dirigenti scolastici che hanno coinvolto gli studenti delle nostre scuole in un evento che abbiamo voluto fortemente per ricordare chi oggi lavora per la pace e la nostra sicurezza".

(ANSA).