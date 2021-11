Premi:'Amico Rom', Spinelli 'continua lotta per uguaglianza'

(ANSA) - LANCIANO, 03 NOV - Con la 28/a edizione dell'evento multiculturale "Amico Rom" Lanciano è tornata 'capitale dell'intercultura'. Due i momenti forti dell'evento: il primo al Parco delle Memorie per il terzo anniversario dell'inaugurazione del primo monumento in Italia al Samudaripen, il genocidio dei rom e sinti, con la partecipazione del Coro Polifonico di Pescara diretto dal Maestro Nicola Russo. Presenti il sindaco di Laterza (Taranto), città gemellata con Lanciano, e per il mondo della scuola gli studenti dell'Alberghiero "Marchitelli" di Villa Santa Maria (Chieti). Al Teatro Fenaroli si è svolta la premiazione del concorso internazionale, organizzato dall'associazione Them Romano di Lanciano, presieduta dal musicista Alexian Santino Spinelli, in collaborazione con Regione Abruzzo, Unione delle Comunità Romanès in Italia (Ucri), Anpi Lanciano e Lecce, Logos Cultura, Arci e il Sorriso di Marinela di Pescara, Università della LIBEReTÀ di Penne e Novagro.

"Il concorso artistico, con 15 categorie - spiega Santino Spinelli - è il più importante e longevo al mondo riguardante la popolazione romanì: rom, sinti, kale, manouches e romanichals.

Continuiamo a lottare per l'uguaglianza tra gli uomini". Il concorso 'Amico Rom' è stato vinto dalla scrittrice rom serba Maja Jovanovic. Il Premio alla Carriera è andato alla docente universitaria spagnola kali-gitana Ana Gimenez e al parlamentare macedone rom Samka Ibraimoski. Eccellenza Romani 2021 al ristoratore Giuseppe Barbetta di Laterza (Taranto), al chimico Moreno Di Rocco (Montesilvano), al pugile campione europeo Michele Di Rocco (Roma) e al presidente del Centro di Cultura Rom di Craiova Romeo Tiberiade (Romania).

Il premio Phralipè 2021 è stato assegnato al ricercatore del Cnr Sandro Turcio (Castellammare di Stabia), al violinista Marco Bartolini (Pesaro), alla presidente dell'Istoreco Fausta Messa (Sondrio), al musicista Gualtiero Lamagna (Marano di Napoli), alla scrittrice Maria Angela Zecca (Lecce). "Il premio Phralipè, che significa fratellanza e solidarietà - aggiunge Spinelli - rappresenta anche l'attribuzione della cittadinanza rom; i vincitori possono infatti parlare in nome e per conto del popolo rom". (ANSA).