Musei: Torto (M5S), chiusi a Chieti in ponte Ognissanti

(ANSA) - PESCARA, 03 NOV - "Durante lo scorso ponte di Ognissanti, i musei archeologici di Chieti gestiti dal polo Museale dell'Abruzzo sono rimasti chiusi al pubblico. Purtroppo si tratta di un problema di lungo corso, per il quale io stessa avevo presentato un'interrogazione al governo negli scorsi mesi.

A causa di carenze strutturali e di organico, in particolari custodi e addetti alla vigilanza, I musei archeologici di Chieti (Villa FrigerJ e Civitella) non riescono a far fronte alle richieste dei visitatori e rimangono chiusi. Peraltro, la carenza di personale nei due musei di Chieti va ad aggiungersi all'esiguo organico della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara". Lo dichiara la deputata abruzzese del MoVimento5 Stelle, Daniela Torto.

"A settembre, a seguito della mia interrogazione parlamentare, il ministero della Cultura si era impegnato a risolvere il problema ma quanto accaduto nei giorni scorsi rappresenta un fastidioso deja vu. Il nostro territorio sta perdendo dal punto di vista turistico ed economico. Abbiamo un patrimonio culturale vastissimo e non siamo in grado di promuoverlo a dovere: per questo ho deciso di interrogare di nuovo il Ministro sul tema, per capire quali soluzioni urgenti saranno adottate per risolvere tale problematica. Non c'è più tempo da perdere!", conclude Torto. (ANSA).