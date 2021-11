Aeroporti: a Pescara 278mila passeggeri in 5 mesi

(ANSA) - PESCARA, 02 NOV - Novità per i voli da e per l'Aeroporto d'Abruzzo. A novembre salgono a 4 i voli a settimana per Torino A dicembre torneranno i collegamenti per Malta, Catania e Palermo. Importante l'aumento della frequenza settimanale del collegamento tra l'Aeroporto d'Abruzzo e Torino.

Dopo che ad agosto la compagnia aveva deciso di aggiungere un volo settimanale su 4 rotte, adesso per il mese di novembre la frequenza del collegamento con Torino aumenta ulteriormente e poi a dicembre in occasione delle festività natalizie verranno ripristinati alcuni collegamenti, come nel caso di Palermo.

"Solo per questo mese, a partire dalla settimana dell'8 novembre, la tratta per Torino verrà garantita anche il sabato - ha detto Alessandro D'Alonzo, vicepresidente della Saga - e questo aumento sulla frequenza è la dimostrazione che l'Aeroporto d'Abruzzo è sempre più appetibile. Abbiamo chiuso la stagione summer con dati più che soddisfacenti, dal momento che da giugno ad ottobre sono transitati oltre 278 mila passeggeri.".Torino quindi sarà collegata per il mese di novembre il lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato. Anche per Bruxelles Charleroi previsti 4 collegamenti, martedì, mercoledì, giovedì e sabato. Con l'ingresso di Ita, Milano Linate viene collegata due volte al giorno. Malta e Catania a novembre vengono sospesi, ma nel mese di dicembre si torna a volare. Per Malta il martedì e il sabato, per Catania, dal 4 dicembre due volte a settimana. A dicembre per le festività natalizie, verrà ripristinato anche il collegamento con Palermo per quattro date. (ANSA).