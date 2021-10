Calcio Serie C, Olbia a Pescara con un solo tifoso

(ANSA) - PESCARA, 31 OTT - Una bella pagina di sport quella vissuta questo pomeriggio allo stadio Adriatico di Pescara in occasione di Pescara-Olbia, gara valida per la 12esima giornata di andata del campionato di serie C girone B. Nel settore ospiti al seguito della squadra isolana è presente un solo tifoso dell'Olbia. Un grande atto d'amore del tifoso isolano verso la sua squadra. (ANSA).