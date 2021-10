Richard Galliano a Pescara con un omaggio ad Astor Piazzolla

(ANSA) - PESCARA, 30 OTT - Richard Galliano torna a Pescara con un omaggio ad Astor Piazzolla. Il fisarmonicista - reduce dal successo della prima mondiale de "Les chemins noirs" all'Accademia Santa Cecilia - si esibirà mercoledì 3 novembre 2021 al Teatro Massimo di Pescara nella stagione musicale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara".

Il programma unisce brani originali e musiche di Piazzolla.

"Passion Galliano" è il titolo del concerto in solo - in esclusiva nazionale a Pescara - in cui il Maestro francese suonerà fisarmonica e bandoneon.

Richard Galliano è uno tra i più rinomati interpreti internazionali della fisarmonica nel jazz. Il Maestro francese ha ricevuto premi e riconoscimenti in tutto il mondo e ha tracciato una strada nuova per il suo strumento nella musica di improvvisazione con la sua sintesi efficace tra radici popolari e linguaggi colti. Se Astor Piazzolla - musicista che lo ha avvicinato al mondo del tango - è stato per Galliano un riferimento e un punto di partenza, la sua ricerca si è rivolta a inserire una sensibilità più contemporanea nei codici del tango e del jazz musette e rivitalizzarne così i codici espressivi.

Il fisarmonicista è reduce, inoltre, dal recente successo della prima mondiale della versione per orchestra dell'Oratorio "Les chemins noirs", ispirato al romanzo di René Frégni con musiche originali di Galliano su libretto di Francine Couturier, tradotto in italiano di Laura della Valle. La produzione è stata presentata dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia ed è stata realizzata in collaborazione con Le Seine Musicale-Paris, il Romaeuropa Festival 2021 e l'Ambasciata Argentina.

Il ciclo di appuntamenti dedicati a Piazzolla, nel Centenario della sua nascita, si completerà con "Astor. Un Secolo di Tango", balletto - in programma, fuori abbonamento, giovedì 9 dicembre - che vedrà sul palcoscenico del Teatro Massimo la Compagnia del Balletto di Roma, con le coreografie di Valerio Longo e la regia di Carlos Branca e con Mario Stefano Pietrodarchi al bandoneon e alla fisarmonica. (ANSA).