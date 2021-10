Chieti, inaugurata web radio per favorire dialogo giovani

(ANSA) - CHIETI, 30 OTT - Inaugurata a Chieti "Teate on Air", la web radio che nasce, con l'obiettivo di favorire il dialogo tra i giovani, dalla collaborazione fra l'associazione Erga Omnes, l'Informagiovani Chieti e gli assessorati all'Innovazione Sociale e alle Politiche Giovanili del Comune. La web radio ha sede nei locali dell'ex Centro Sociale di contrada San Martino dove il sindaco Diego Ferrara, con gli assessori Mara Maretti e Manuel Pantalone, lo staff di Teate On Air e i rappresentanti di tutte le realtà coinvolte, ha tagliato il nastro dello studio.

In collegamento streaming gli speaker di Rds: Beppe De Marco e Chiara De Pisa. Nell'occasione sono stati consegnati i premi del contest fotografico "On Air" su Facebook e Instagram.

L'iniziativa è stata finanziata nell'ambito del progetto Giovani Risorse, presentato a giugno 2020 in risposta all'avviso pubblico Abruzzo Giovani 2019, attraverso il Fondo nazionale delle Politiche Giovanili. "Teate on Air è oggi pronta al debutto - hanno detto il sindaco e i due assessori - Pensata nel periodo del lockdown, con le scuole chiuse per l'emergenza Covid, è oggi uno strumento che vuole accorciare le distanze con il mondo dei giovanissimi e tra i ragazzi. Ringraziamo l'Informagiovani di Chieti e l'Associazione Erga Omnes, che sono stati i motori dell'idea e hanno dato corpo e cuore al progetto insieme agli assessorati comunali all'innovazione sociale e alle politiche giovanili, una sinergia piena e bella a vantaggio di una fascia di cittadini a cui vanno tutte le nostre attenzioni e, oggi, anche un particolare canale di ascolto e confronto che siamo sicuri crescerà e su cui veicoleremo anche informazioni su tutte le attività dell'Amministrazione, utilizzando, così, un nuovo e innovativo vettore per la comunicazione istituzionale".

"L'obiettivo principe è sviluppare uno spirito di confronto e solidarietà fra i giovani, capace di rafforzare la coesione sociale, attraverso l'importante strumento della radio - ha detto Pasquale Elia, presidente di Erga Omnes - Da qui si parlerà di musica, attualità, protagonismo giovanile, opportunità formative e lavorative, il tutto visto con gli occhi dei giovani". (ANSA).