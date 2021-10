Teatro, presentata stagione di Prosa del Marrucino

(ANSA) - CHIETI, 29 OTT - Michele Placido, Alessandro Haber, Leo Gullotta, Ugo Pagliai e Paola Gassman, Giorgio Pasotti e Luca Argentero: sono solo alcuni dei nomi che animeranno la stagione di prosa al Teatro Marrucino di Chieti che partirà sabato 29 gennaio 2022 con "La Bottega del Caffè" di Carlo Goldoni. "Si riparte con grandi nomi - ha detto il direttore della Prosa del Marrucino Davide Cavuti presentando questa mattina il cartellone - e io sono onorato di dirigere la sezione di prosa che prima era presieduta dal Maestro Federico Fiorenza a cui va il nostro ricordo, il nostro affetto e il nostro ringraziamento. E' un cartellone contrassegnato dalla qualità degli interpreti e delle compagnie coinvolte". Otto spettacoli, a partire dalla 'Bottega del Caffè'. Il presidente della Deputazione del Teatro Marrucino Giustino Angeloni ha poi aggiunto "siamo orgogliosi di aver allestito un cartellone di primo livello che siamo certi possa soddisfare il nostro publico. Chiederemo poi il 13 maggio con il progetto speciale intitolato 'Romanzo Cinematografico' per omaggiare il regista teatino Anton Giulio Majano". Infine, il vicesindaco di Chieti Paolo De Cesare ha spiegato che "l'Amministrazione Comunale ha fra i suoi obiettivi l'ulteriore valorizzazione del Teatro Marrucino che rappresenta un'eccellenza abruzzese e che oggi presenta un calendario della sezione di prosa con grandi nomi". Queste le opere in cartellone: sabato 29 e domenica 30 gennaio La Bottega del Caffè" con Michele Placido; sabato 5 e domenica 6 febbraio "Morte di un Commesso Viaggiatore" con Alessandro Haber; sabato 26 e domenica 27 febbraio "Racconti Disumani" con Giorgio Pasotti; sabato 12 e domenica 13 marzo "Bartleby Lo Scrivano" con Leo Gullotta; sabato 26 e domenica 27 marzo "Romeo e Giulietta" con Ugo Pagliai e Paola Gassman; sabato 2 aprile "È questa la vita che sognavo da bambino?" con Luca Argentero; sabato 23 e domenica 24 aprile "La Musica è pericolosa" con Nicola Piovani; sabato 7 e domenica 8 maggio "L'ultima Notte di Bonfiglio Liborio" con Pino Amendola. Infine, venerdì 13 maggio ci sarà la serata di gara solo per gli abbonati con "Romanzo Cinematografico" con l'omaggio ad Anton Giulio Majano. (ANSA).