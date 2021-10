Arte: Hausegallerie di Jorg Grunert a Spoltore

(ANSA) - PESCARA, 27 OTT - Mostra personale Arte in Natura in PIazza d'Albenzio a Spoltore di Jörg Grünert, lungo percorso finalizzato alla realizzazione di un "Museo d'arte open space" nel Borgo di San Pietro di Isola del Gran Sasso (Teramo). Il progetto Arte in Natura è declinato in diversi segmenti operativi ed espositivi: l'atelier delle opere destinate al Museo all'aperto; la bottega d'arte a cui partecipa la comunità; il laboratorio naturalistico-artistico Naturarte e le mostre annuali d'arte contemporanea . La presenza attiva della comunità sanpietrese e la sua partecipazione alle varie iniziative culturali messe in campo, sono particolarmente visibili nel murale e nelle scritte calligrafe dipinte sui muri di San Pietro, tratte dal libro della scrittrice Lucia Marcone "La donna di Carbone" che sapientemente racconta la cultura materiale del luogo.

Le opere diffuse marcano il percorso estetico del "Museo d'arte all'aperto" che dal Borgo si estende al territorio naturale circostante. Prefigurando, così, una ideale mappa congiungente abitanti e Natura con riverberi positivi nell'ambito turistico-escursionistico.

Il catalogo si avvale del testo del critico d'arte Antonio Gasbarrini titolato Il museo open space "Arte in Natura" in San Pietro di Isola del Gran Sasso (Azioni interdisciplinari) 2014-2020.

A latere di ciò ecco anche Hausgallerie +5, che ospita la mostra personale antologica Arte in Natura al fine di far condividere al fruitore l'atelier-casa ove Jörg Grünert ha creato buona parte delle opere esposte durante le mostre tenute nel Borgo di San Pietro dal 2014 al 2020. (ANSA).