Terremoto: Legnini, priorità proroga bonus 110% in 'cratere'

(ANSA) - CAMERINO, 26 OTT - "La proroga del bonus 110% nelle aree colpite dal sisma è una priorità assoluta". Lo ha detto il Commissario straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016 Giovanni Legnini a margine dell'evento organizzato a Camerino (Macerata) dalle Anci regionali di Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, in collaborazione con Anci nazionale, per un bilancio a cinque anni dal terremoto.

"Sul fronte della ricostruzione - ha riferito Legnini - abbiamo avuto quest'anno una fortissima crescita nel primo semestre e una minore crescita in questo trimestre e si comincia ad avvertire il problema della saturazione del mercato edilizio, del mercato delle professioni, della scarsità di manodopera e di materiali e questo costituisce oggi il problema principale".

"Risolvere questo problema è complicato per le dinamiche di mercato - ha spiegato - Ma occorre far sì che la ricostruzione sia in concreto attrattiva dal punto di vista dell'affidabilità, della continuità e della capacità di sviluppo. Ribadisco - ha aggiunto il Commissario - quello che ho avuto già modo di dire altre volte: fidatevi. E lo dico alle professioni e alle imprese, fidatevi di questo processo della ricostruzione e cerchiamo di dare continuità a questo processo". "Non possiamo permetterci che la ricostruzione si fermi", ha ammonito Legnini e "la proroga del bonus 110% nelle aree colpite dal sisma è una priorità assoluta". (ANSA).