Terremoto: Decaro, ricostruzione non più chimera ma certezza

(ANSA) - CAMERINO, 26 OTT - "Ricostruire non è più una chimera ma una certezza". Lo sottolinea in una nota il sindaco di Bari e presidente dell'Anci Antonio Decaro in occasione del convegno, organizzato a Camerino (Macerata), dalle Anci regionali di Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria con la struttura nazionale, per stilare un bilancio a cinque anni dal sisma nel Centro Italia. Durante l'evento l'associazione dei Comuni ha presentato le proprie richieste al Governo: "creare subito un tavolo di lavoro congiunto tra Anci, la struttura commissariale ed il Dipartimento 'Casa Italia' presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per individuare infrastrutture strategiche e investimenti necessari per le aree del sisma 2016, e sfruttare al meglio tutte le risorse legate al Pnrr.

Prorogare, almeno fino al 31 dicembre 2024, la durata dello stato di emergenza e della gestione commissariale, così da consentire la programmazione dei complessi, e ancora numerosi interventi da realizzare sui territori.

All'Esecutivo, Anci chiede "l'impegno per dare continuità alla ricostruzione pubblica e privata nei Comuni colpiti dal sisma 2016. "Da quella terribile esperienza i Comuni possono e devono rinascere più forti di prima - afferma Decaro -. Dopo anni di incertezze e di lungaggini burocratiche finalmente quelle macerie hanno smesso di fare paura. Oggi, grazie al lavoro del Commissario straordinario, dei sindaci, della Protezione civile, che ringrazio fortemente, ricostruire non è più una chimera ma sempre più una certezza. Nell'ultimo anno - ricorda - sono state tante le decisioni prese e gli atti firmati che si sono trasformati nella possibilità per i sindaci di avviare cantieri, liberare siti distrutti e restituire a migliaia di cittadini dignità e fiducia. Ora dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione provando a individuare nuove risorse necessarie a sostenere la ricostruzione e a rafforzare i presidi di sicurezza sui territori". (ANSA).