Crisi idrica: Consiglio comunale straordinario a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 26 OTT - Si terrà giovedì 28 ottobre, dalle 16:30, una seduta di Consiglio comunale a Pescara, in adunanza straordinaria con sessione aperta, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 'Emergenza idrica: cause e azioni in corso per il suo superamento, prospettive di intervento sulla rete idrica locale'. (ANSA).