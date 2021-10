Acqua: Pd, pasticcio Aca-Regione,Comune Pescara chieda danni

(ANSA) - PESCARA, 26 OTT - Per il Partito democratico la grave carenza idrica nel pescarese ossia ' "Rubinetti a secco", non dipende solo "dalla carenza d'acqua", ma da una "Sottovalutazione del rischio, con ritardi e procedure sbagliate di Aca e Regione Abruzzo". E' quanto emerso oggi dalla conferenza congiunta tra gruppo Pd in Comune a Pescara e il consigliere regionale Antonio Blasioli.

Blasioli ha spiegato che "la recente risposta all'interpellanza presentata in Consiglio regionale a luglio, ma discussa solo lo scorso 6 ottobre, ha permesso di portare in evidenza con quanta sottovalutazione della carenza idrica l'Aca si è approssimata al 2021, dopo il pessimo anno che si era registrato nel 2020, legato alla carenza di neve e piogge".

"La sottovalutazione della carenza idrica nel pescarese e nel chietino non si è fermata tuttavia solo alla previsione.

Nell'interpellanza si rileva che nel 2021 l'Aca e la Regione hanno combinato un pasticcio anche rispetto alla richiesta della captazione straordinaria di 100 l/s. A differenza di quanto comunicato dalla Presidente Aca Brandelli, la richiesta di Aca ad Ersi indirizzata alla Regione Abruzzo per la captazione non c'è stata a marzo 2021, come pure sarebbe stato auspicabile e come indicato a mezzo stampa. La prima richiesta, ce lo dice Imprudente, c'è stata il 27 maggio ed è stata fatta al servizio sbagliato, servizio che ha ricevuto erroneamente la richiesta, probabilmente non lo ha comunicato a quello competente; sta di fatto che la Giunta regionale solo il 9 luglio approva la captazione - ha proseguito Blasioli - Le conseguenze di questo macroscopico errore sono state pagate dai cittadini, che non hanno potuto alleviare i rischi con il recupero del 25% dell'acqua mancante. Noi chiediamo che il Comune di Pescara tragga le conseguenze di questi errori. Li denunci e persegua il ristoro delle famiglie con un'azione legale contro il gestore.

Lo faccia a tutela dei cittadini, perché tra Aca, di cui esprime la governance, e i cittadini, il Comune deve stare dalla parte dei cittadini e non dei colori politici. Questa è l'occasione anche per il Sindaco di Pescara di dimostrare da che parte sta".

(ANSA).