Crisi idrica, Comune Chieti chiede ad Aca attuazione lavori

(ANSA) - CHIETI, 25 OTT - A fronte delle chiusure idriche e delle riduzioni del flusso di acqua, che vanno avanti dalla scorsa estate mettendo in difficoltà famiglie e ed esercizi pubblici, il Comune di Chieti ha scritto ad Aca, gestore del servizio idrico, per chiedere informazioni sullo stato degli impegni assunti con il Consiglio comunale straordinario di Chieti riunitosi il 22 settembre scorso e per chiedere che vengano avviati i lavori annunciati in quella sede. "L'acqua resta un problema irrisolto in città, nonostante gli impegni assunti in Consiglio comunale da Aca, Ersi e Regione - dicono il sindaco Diego Ferrara e l'assessore all'Ambiente e transizione ecologica, Chiara Zappalorto - A un mese dall'assise, l'unica cosa certa sono ancora le chiusure e le riduzioni del flusso idrico a Chieti alta e allo Scalo: vanno al più presto messi in cantiere gli interventi sulle reti di cui Aca ed Ersi hanno parlato in Consiglio, sia quelli di completamento e manutenzione; vanno al più presto date certezze in merito alle risorse regionali per gli interventi a lungo raggio. Per questo chiediamo al più presto l'istituzione del tavolo permanente di monitoraggio e intervento richiesto dall'Assise e al contempo è indispensabile mettere subito in cantiere gli interventi possibili e ci dobbiamo sedere con i tecnici per studiare insieme soluzioni a più ampio raggio per risolvere le criticità future, perché l'emergenza di quest'estate non si ripeta. A questo serve il tavolo - concludono sindaco e assessore - a scandire tempi di interventi che devono partire al più presto e anche per stabilire azioni a ristoro degli utenti, come chiedevano le associazioni dei cittadini che hanno partecipato alla seduta". (ANSA).