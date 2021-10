Calcio: Vastese-Chieti domenica senza tifosi teatini

(ANSA) - CHIETI, 25 OTT - Chieti a Vasto, nel derby abruzzese del campionato nazionale di serie D, senza i suoi tifosi. La società neroverde ha infatti comunicato che, per decreto del Prefetto di Chieti, è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi per la gara Vastese-Chieti di domenica 31 ottobre ai tifosi residenti nei Comuni di Chieti, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina, Ripa Teatina, Villamagna, Bucchianico, Miglianico, Cepagatti e Manoppello.Questo a seguito della Determinazione n. 07/2021 dello scorso 21 ottobre da parte del Comitato Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che ha inserito tra le gare "a rischio" il derby Vastese-Chieti, portando quindi Prefettura e Questura e decidere per il divieto. (ANSA).