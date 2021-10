Mura urbiche L'Aquila, il 28 riunione Commissione in Comune

(ANSA) - L'AQUILA, 21 OTT - Il prossimo 28 ottobre, su richiesta del consigliere Palumbo e vista anche la grande attenzione posta dalle associazioni interessate, si riunirà in Comune a L'Aquila la Seconda Commissione Consiliare - Gestione del Territorio per discutere della questione dei lavori di recupero e valorizzazione delle mura urbiche cittadine.

Ai lavori della commissione parteciperanno l'assessore alle Opere Pubbliche Vito Colonna, l'assessore all'Ambiente Fabrizio Taranta, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di L'Aquila, nonché le associazioni che hanno sottoscritto il disciplinare tecnico per l'adozione delle mura finalizzata alla sorveglianza e alla cura delle stesse.

Durante l'assemblea si farà il punto sullo stato avanzamento dei lavori, si cercherà di capire se ci sono le condizioni per poter aprire la parte delle mura già restaurate e valorizzate e si tratterà della questione rinnovo disciplinare mura urbiche.

"Da troppo tempo questa questione è rimasta in sospeso - scrive Luca Rocci, presidente della Commissione Consiliare Gestione del Territori - E' arrivato il momento di dare risposte concrete ai tanti concittadini che hanno voglia di riappropriarsi di questi spazi, simbolo storico e artistico della nostra bellissima città". (ANSA).