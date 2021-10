'Raccogli, Conosci e Degusta' sui campi di zafferano

(ANSA) - SAN PIO DELLE CAMERE, 19 OTT - Torna, dopo il fermo della pandemia, "Raccogli Conosci e Degusta" la festa dello zafferano che conduce all'esperienza della raccolta dei preziosi fiori sui campi a San Pio delle Camere. La manifestazione, giunta all'8/a edizione si svolgerà il 30, 31 ottobre e 1 novembre 2021, in occasione della raccolta dello zafferano dell'Aquila D.O.P. Le tre giornate di eventi sono state presentate all'Aquila, alla presenza del vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, l'assessore al Turismo del Comune dell'Aquila, Fabrizia Aquilio, il sindaco del Comune di San Pio delle Camere, Pio Feneziani, lo chef William Zonfa ambasciatore dello zafferano dell'Aquila d.o.p. e la presidente dell'associazione Le Vie dello Zafferano, Sonia Fiucci. Il programma delle tre giornate prevede un percorso di esperienze coinvolgenti: tutti coloro che lo desiderano potranno, accompagnati dai produttori locali, raccogliere lo zafferano, imparare a effettuare la sfioritura e l'essicazione degli stimmi, fare tour fra i campi di zafferano con vespe elettriche e, in piazza Redentore sarà possibile assaggiare le varie specialità a base di zafferano, gelati inclusi con lo Street Food. Sabato 30 inaugurazione alle 10,30 con lo show cooking dello chef William Zonfa. Ore 15 degustazione guidata coi formaggi. Ore 17 performance teatrale "Nel Fiore dei ricordi" della compagnia del Teatro dei 99. Domenica 31 ottobre alle ore 10 tavola rotonda "Made in Abruzzo" sulla sofisticazione dei prodotti tipici, promossa dal Consorzio Qualità Abruzzo. A seguire Show cooking con lo chef stellato Davide Pezzuto del ristorante D. One di Montepagano e il pasticcere Federico Marrone, del ristorante Lincosta dell'Aquila. Durante lo show coking i professori dell'Accademia Medica illustreranno le proprietà e le valenze dello zafferano. Lunedì 1 novembre ore 11 Show coking con i maestri gelatai coordinati da Francesco Dioletta della Gelateria Duomo. "La manifestazione di San Pio delle Camere riaccende l'attenzione sullo zafferano di pregio, che rientrerà nella programmazione dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Abruzzo". Nel rispetto delle norme covid gli eventi sono su prenotazione. Info leviedellozafferano@gmail.com (ANSA).