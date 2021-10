Montagna, Cai L'Aquila,confermato Consiglio Direttivo uscente

(ANSA) - L'AQUILA, 18 OTT - La Sezione dell'Aquila del Club Alpino Italiano, con i suoi 1200 soci e tra le più antiche d'Italia - fondata nel 1873 si appresta a festeggiare i suoi 150 anni - ha rinnovato le cariche sociali, Consiglio Direttivo, collegio dei revisori dei conti e i delegati nazionali. L'Assemblea dei Soci, prevista nel marzo 2021, scadenza naturale del mandato, si è tenuta a ottobre a causa dell'emergenza sanitaria. In questo periodo il Consiglio Direttivo ha mantenuto la guida della Sezione, gestendola in regime di prorogatio.

Confermati: il presidente Vincenzo Brancadoro, i consiglieri Massimiliano Andreassi, Luciano Di Martino, Rubino De Paolis, Leonardo Esposito, Ugo Marinucci, Roberta Turilli, già presidente della Sezione, che sostituisce Sara Chiaranzelli. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da Carla Aquilio, Laura Caroppi e Vittorio Miconi. Due i Delegati all'Assemblea Nazionale del Club Alpino Italiano, Giulia Console e Gianfranco Cococcia. Tra i progetti portati a termine: l'acquisizione della forma giuridica di Aps-Ets, che permette di rientrare nella categoria degli Enti del Terzo Settore, attraverso modifica dello Statuto sezionale; il rientro nella sede storica di Via Sassa; accreditamento della Sezione al Servizio Civile Universale attraverso accordi con il Centro Servizi per il Volontariato dell'Aquila; rinascita della Scuola sezionale di Alpinismo e Scialpinismo "Nestore Nanni", con organizzazione di tre corsi; realizzazione del Campo di esercitazione con l'Artva (apparecchiatura per la ricerca dei travolti da valanga) a Campo Imperatore, con corsi di formazione sia per le Truppe Alpine (9/o Regg.to Alpini) sia per il personale dei Carabinieri del comando provinciale L'Aquila e dei Carabinieri Forestali. La struttura è a disposizione di appassionati e professionisti dell'accompagnamento in montagna tramite prenotazione su www.cailaquila.it. Infine i progetti di recupero e ristrutturazione dei rifugi "Panepucci" e "Garibaldi"; i progetti di cartografia e sentieristica con l'Università degli Studi dell'Aquila, il Comune dell'Aquila, con il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e con il Parco Regionale Sirente Velino. (ANSA).