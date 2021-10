Calcio serie C, sfida di cartello martedì 19 con Pescara-Modena

(ANSA) - PESCARA, 18 OTT - Senza soste il campionato di serie C. Tre gare in otto giorni e domani sera di nuovo in campo.

All'Adriatico va in scena uno dei due big match della nona giornata con la sfida fra il Pescara e il Modena, due delle favorite del torneo, anche se oggi leggermente attardate dalla vetta. In casa abruzzese il tecnico Auteri deve fare a meno dello squalificato Cancellotti. Rizzo e Drudi difficilmente verranno rischiati. Il centrocampista reduce dall'influenza sarà arruolabile per la gara di Siena. Il trainer abruzzese chiede ai suoi una prova di sostanza: "Fino ad oggi abbiano sbagliato solo la gara con la Reggiana. In difesa dobbiamo migliorare perché abbiamo preso qualche gol di troppo, ma in questo torneo ripeto che non esistono gare facili. Lo abbiamo visto anche sabato scorso. Tutti gli avversari nascondono delle insidie. È importante avere continuità". Trasferta toscana per il Teramo di scena a Grosseto. I biancorossi proveranno ad allungare la serie positiva e muovere ancora la classifica. Il tecnico Guidi dovrà fare a meno di Rosso, Trasciani e Kyeremateng. Pescara-Modena e Grosseto-Teramo avranno inizio alle 21.