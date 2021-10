(ANSA) - PESCARA, 16 OTT - Parte lunedì 18 ottobre una nuova scommessa di Rete 8: è 'Rete 8 Matinée' programma di intrattenimento e approfondimento vario, in onda tutte le mattine alle 11, dal lunedì al venerdì. Una fascia quotidiana di due ore e mezza con la partecipazione di professionisti fissi e ospiti quotidiani.

Informazione, benessere, arte, sociale, tradizioni, saranno tanti e diversi gli spazi che riempiranno la trasmissione condotta dalla giornalista Paola De Simone, che è anche curatrice del programma: "̀E' una scommessa della Rete che ha anche scommesso su di me. Non finirò mai di ringraziare i vertici di Rete 8 per avermi dato l'opportunità di entrare nelle case degli abruzzesi, che spero accolgano me e la mia squadra con tutta la loro proverbiale forza e gentilezza".

Accanto a Paola De Simone c'è anche il direttore Carmine Perantuono che, con l'apporto dei giornalisti dell'emittente, commenterà le notizie del giorno. Preziosa anche la collaborazione redazionale di Luca Pompei. Previsti collegamenti in esterna e aggiornamenti in tempo reale sui fatti del territorio.

Rete 8 Matinée, in palinsesto fino al 27 maggio, andrà in diretta dagli studi di Rete8 con la regia di Lino Lallone, le riprese di Galvano Coppa e il coordinamento tecnico di Andrea Di Fabio. Le scenografie sono di Albano Paolinelli. (ANSA).