Energia, Comune L'Aquila, avviso manifestazione interesse

(ANSA) - L'AQUILA, 16 OTT - Un valore contrattuale di oltre 127 milioni a fronte di investimenti per il miglioramento del servizio e di risparmi per l'amministrazione comunale. E' l'obiettivo del partenariato pubblico-privato per la gestione di servizi comunali riferibili all'energia il cui procedimento è stato attivato dal settore Opere pubbliche, Patrimonio ordinario e post sisma e Impianti del Comune dell'Aquila attraverso la pubblicazione di un avviso per la manifestazione di interesse.

Si tratta della gestione della pubblica illuminazione, dei servizi energetici degli edifici di proprietà comunale e degli immobili del Progetto Case, il mega insediamento immobiliare realizzato dopo il terremoto per ospitare circa 20mila sfollati, nonché per l'efficientamento energetico e di riqualificazione normativa degli impianti.

La risposta alla manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12 di venerdì 5 novembre 2021. "Un progetto ambizioso, la cui riuscita porterà vantaggi tangibili per la città - hanno spiegato il sindaco Pierluigi Biondi e l'assessore alle Opere pubbliche Vito Colonna - Il Comune potrà contare su un risparmio di 2,5 milioni all'anno rispetto alle spese sostenute finora. L'operatore economico che avrà l'affidamento definitivo della gestione dell'energia effettuerà investimenti nell'ordine di circa 16 milioni nell'arco della durata del contratto, per un efficientamento del servizio di cui la città potrà beneficiare. Sono a carico del Comune quasi 25mila punti luce, senza considerare gli edifici di proprietà dell'ente e del progetto Case". Dopo la scelta di una delle proposte candidate, l'operatore economico che l'avrà redatta sarà designato promotore e avrà diritto di prelazione nel successivo confronto competitivo con il mercato che sarà indetto dal Comune. I termini per presentare la domanda sono fissati alle ore 13 del 15 novembre. Il bando della manifestazione di interesse, disciplinare, atti e modulistica sono pubblicati, oltre che su Gazzette ufficiali europea e della Repubblica italiana, anche nell'area Amministrazione trasparente del sito del Comune dell'Aquila su https://trasparenza.comune.laquila.it/archivio11_bandi-gare-e-co ntratti_0_682754_876_1.html . (ANSA).