A24, chiusura tratta L'Aquila Ovest - Tornimparte

(ANSA) - L'AQUILA, 16 OTT - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, al fine di eseguire in assenza di traffico la demolizione con microcariche del viadotto Le Pastena sull'A24, dalle ore 06:00 alle ore 09:00 di domenica 17 ottobre sarà disposta la chiusura al traffico della tratta autostradale compresa tra gli svincoli di L'Aquila Ovest e di Tornimparte, in entrambe le direzioni.

Di conseguenza, i veicoli diretti verso L'Aquila/Teramo dovranno obbligatoriamente uscire dall'autostrada A24 tramite lo svincolo di Tornimparte, mentre i veicoli diretti verso A25/Roma dovranno obbligatoriamente uscire dall'A24 allo svincolo di L'Aquila Ovest; per entrambe le percorrenze potrà essere utilizzata la SS17 e la SP1 Amiternina per Villagrande da e per L'Aquila.

Nella circostanza, dalle ore 06:00 alle ore 09:00 di domenica 17 ottobre verrà riaperta al traffico la rampa per Roma dello svincolo di Tornimparte per consentire ai veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria di immettersi sulla carreggiata ovest dell'autostrada A24. (ANSA).