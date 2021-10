Omicidio suicidio: vicini, urla disumane poi il silenzio

(ANSA) - MONTESILVANO MARINA, 15 OTT - Una lite, andata avanti per una decina di minuti, le urla "disumane", una sagoma dietro la finestra e qualcosa che andava giù. Poi il silenzio.

Così i vicini di casa descrivono gli attimi precedenti all'omicidio-suicidio avvenuto in mattinata a Montesilvano, in via Tagliamento. I conoscenti hanno provato a chiamare i due 50enni, ma, vedendo che non rispondevano, hanno lanciato l'allarme ai soccorsi. All'esterno dell'abitazione, che si trova in una stradina lunga poche centinaia di metri dove tutti si conoscono, i due vengono descritti dai vicini come "brave persone, serie, sempre disponibili e benvolute da tutti". Lui, ricorda chi li conosceva, lavorava come muratore e lei si arrangiava con dei lavoretti nelle case. (ANSA).