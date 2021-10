Omicidio suicidio: soccorritori, primo pensiero a figlio

(ANSA) - MONTESILVANO MARINA, 15 OTT - "Il primo pensiero è andato al figlio, perché non sapevamo se era in casa o meno.

Temevamo avessero commesso qualche gesto estremo. Lo abbiamo cercato, ma fortunatamente non lo abbiamo trovato in casa. Poi abbiamo appreso che era a scuola". Così soccorritori e carabinieri descrivono i primi istanti all'interno dell'abitazione di via Tagliamento a Montesilvano, dove si è consumato l'omicidio suicidio di un uomo e una donna di 50 anni.

Il bimbo ora è stato affidato ai servizi sociali. (ANSA).