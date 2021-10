Calcio donne: Italia-Croazia a Castel di Sangro, ingressi gratis

(ANSA) - CASTEL DI SANGRO, 15 OTT - È gratuito l'ingresso per assistere alla gara della nazionale femminile di calcio contro la Croazia, valevole come terzo impegno nelle qualificazioni ai Mondiali 2023, in programma venerdì prossimo, 22 ottobre, alle ore 17.30 allo stadio "Teofilo Patini" di Castel di Sangro (L'Aquila). "E' una gara molto importante per le azzurre e il fatto che si disputa nella nostra città conferma la tradizione di sede di grandi eventi - spiega il sindaco, Angelo Caruso, che è anche presidente della Provincia dell'Aquila - La gratuità dell'ingresso, nel rispetto delle norme anti covid, è un segnale non solo sportivo, ma anche sociale perché significa ritorno alla normalità e possibilità per una comunità e un territorio appassionati di calcio di assistere allo spettacolo rappresentato da una gara per le qualificazioni ai mondiali del prossimo anno". È necessario presentare il titolo di accesso che è possibile scaricare collegandosi ai siti www.figc.it o www.vivaticket.it, fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto dei regolamenti vigenti sia in materia di biglietteria sia in materia di misure di contenimento della pandemia. Ciascun utente potrà fare richiesta fino a un massimo di 4 biglietti. (ANSA).